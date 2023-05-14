الأحد 14 مايو 2023
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محافظات

محافظ الشرقية: استزراع 590 ألف زريعة أسماك بلطي ومبروك ببحر أبو الأخضر بالزقازيق

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إطلاق دفعة جديدة من زريعة الأسماك للاستزراع في بحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق و يأتي هذا في إطار التوجيهات العامة للدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات التنموية بما يعود بالنفع العام على أبناء المحافظة، و تنفيذاً لخطة المحافظة في تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق المراكز والمدن وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أشار المهندس محمد مصطفى النساج الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالمحافظة أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية و تنمية البحيرات والثروة السمكية لتوفير 2.5 مليون زريعة أسماك ( مليون وحدة زريعة مبروك حشائش و مليون زريعة سمك بلطى نيلى و 500 ألف وحدة زريعة مبروك سلفر) خلال العام الحالى بهدف زيادة الإنتاجية من الأسماك وفتح آفاق اقتصادية و أسواق جديدة تم إلقاء عدد 340 ألف حشائش و 250 ألف بلطى نيلى ببحر أبو الأخضر أمام عمارات قرية غزالة بمدينة الزقازيق وذلك في حضور  هبة عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصائد الزقازيق وممثلين عن مكتب مصائد الزقازيق والمفرخ السمكي بالعباسة و المفرخ السمكى بمدينة صان الحجر.

و أضاف الخبير الوطني للاستزراع السمكي بالمحافظة أن إجمالي ما تم استزراعه من اسماك ببحر أبو الأخضر حتى الآن بلغ  590 ألف زريعة أسماك بلطي ومبروك و جاري توفير باقى الكميات لإلقائها بالمجاري المائية بنطاق المحافظة مشيراً إلى أن إنتاج محافظة الشرقية من الأسماك يبلغ ( 190000 طن ) تقريباً وتُعد محافظة الشرقية واحدة من أكبر ثلاثة محافظات على مستوي الجمهورية من حيث الإنتاج في مجال الاستزراع السمكي.

500 الف وحدة أبناء المحافظة أسر الأولى بالرعاية الاستزراع السمكي الثروة السمكية الخدمات المقدمة للمواطن

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