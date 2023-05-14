قومي المرأة ببني سويف يطلق حملة طرق الأبواب غدا

وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم اليوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحملة طرق الأبواب التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 28 مايو الجاري بقرى المبادرة الرئاسية في مركزي ناصر وببا، وذلك في إطار دور المجلس القومي بقيادة الدكتورة مايا مرسي في مجال رفع الوعي المجتمعي وجهود مواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري وفي ظل الأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع مقررة فرع المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف، نرمين محمود، لمناقشة استعدادات إطلاق الحملة في قرى حياة كريمة تحت شعار "بلدي أمانة"، والتي يتم تنفيذها على مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى غدًا وتستمر حتى 21 مايو الجاري، وتشمل قرى (البرج، دنديل، كوم أبو خلاد، بني عدى، البرانقة، طحا البيشة، سدس الأمراء، قمبش، الضباعنة، إضافة إلى تزمنت الشرقية)، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 22 إلى 28 مايو وذلك بقرى (الحرجة، المنصورة، جزيرة أبو صالح، الحمام، اشمنت، الملاحية البحرية، هليه، بني قاسم، بني ماضى، صفط راشين)، موضحة أن كل مرحلة سيتم في بداية انطلاقها يوم تدريبي للتعريف بأهداف الحملة والتدريب على آليات وخطة العمل

وأوضحت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي في بني سويف، أنه سيتم على هامش الحملة تكثيف الأنشطة الخاصة بالمجلس، مثل الأمسيات الثقافية التي ستنفذ أيضًا لنشر رسائل الحملة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بجانب استكمال نشاط "مطبخ المصرية التدريبي" الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك في 10 قرى بمركز ناصر، واستهدف تدريب 600 سيدة على أعمال الإعداد والتجهيز للطهي وريادة الأعمال. وسيتم استكمال نشاط المطبخ بقرى مركز ببا "اعتبارًا من اليوم الأحد 14 مايو وحتى 30 من نفس الشهر".