الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: إزالة 245 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 41516 متر مربع

إزالة
إزالة

أعلنت محافظة  الغربية اليوم عن إزالة عدد 6 حالات تعدي علي أملاك الري بمساحة 1316 متر مربع خلال الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ليصل إجمالي ما تم إزالته على أملاك الري منذ بدء الموجة إلى 104 حالة بمساحة 32240 متر مربع، إلى جانب 50 حالة تعدي على أراضي حماية النيل بمساحة 2319 متر مربع، 77 حالة على أملاك الصرف بإجمالي مساحة 4421 متر مربع بالإضافة إلى 12 حالة بمساحة 1904 متر مربع على أملاك الوحدات المحلية وحالتين بمساحة 632 على أملاك السكة الحديد ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته خلال الموجة إلى 245 حالة بإجمالي مساحة 41516 متر مربع.
وأشار الدكتور طارق راشد  رحمي محافظ الغربية أنه تم إزالة 80 حالة متغير غير قانوني تنوعت ما بين صب أعمدة، مبنى بلوك، حوائط حاملة، أسقف وشدات خشبية، جمالون صاج إلى جانب إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 2357 متر مربع.

وأكد المحافظ الدكتور طارق راشد رحمى  على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي زراعية وأملاك الدولة بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 للإزالات التي تتم خلال الفترة من 29 أبريل إلى 19 مايو الجاري لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

ووجه الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية  بالاستمرار في تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ومنع أي تعدي جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب إلى جانب حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.

محافظ الغربية إزالة منتصف حالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة الفنانة رانيا يوسف مهر

الأكثر قراءة

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

125 ألف و388 طالبا يؤدون امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية بالدقهلية

بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيري إسبانيا وإستونيا لبحث سبل التعاون

مكتبة الإسكندرية تنظم لقاء فكريًا مع المؤرخ والمفكر الأمريكى بيتر جران الأربعاء

اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين لأعضاء النيابة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية