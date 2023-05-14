الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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125 ألف و388 طالبا يؤدون امتحان الجبر والإحصاء والتربية الدينية بالدقهلية

ناصر شعبان
ناصر شعبان

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وهاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من داخل غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بحضور موجه عام الرياضيات وموجهي الرياضيات والتربية الدينية.

ووجه "شعبان" بضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات  المركزية بديوان المديرية لضمان  مواجهة المعوقات والمشكلات وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات على الفور. 

وأكد أن ١٢٥ ألف ٣٨٨ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية عام ومهني أدوا امتحان الجبر والإحصاء  والتربية الدينية في ٥٩٥ لجنه امتحانية.

وأكد هاني عنتر، رئيس غرفة العمليات المركزية بالمديرية، أن غرفة العمليات رصدت مخالفات امتحانية في لجنة الشهيد وليد راضي التابعة لإدارة دكرنس، ولجنة الشهيد مسعد حافظ التابعة لإدارة تمى الأمديد، حيث تم تصوير الورقة الامتحانية بغرض الغش، وتم تحويل المخالفة للشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حسب نص قانون تجريم الغش.

وأكد شعبان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وشدد شعبان على ضرورة توفير التهوية والإضاءة الجيدة وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مع الإلتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والتعامل الجيد مع أبنائنا الطلاب داخل اللجان، ومنع دخول أولياء الأمور داخل اللجنة، وعدم السماح بتواجد أي مسؤول داخل اللجنة، فيما عدا مدير المديرية ومدير الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة التعليمية.

ناصر شعبان وكيل وزارة وزارة التربية والتعليم الدقهلية امتحانات

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