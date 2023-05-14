الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال الموجة 21.. إزالة 1131 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

 وصرحت نائب محافظ البحيرة أن إجمالي عدد  الحالات التي تم إزالتها بمدن ومراكز المحافظة ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ بداية الموجة فى 28 أبريل وحتى الآن 1131 قرار إزالة على مساحة 153869 م٢.

وشددت على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 وأوضحت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

من جانبه أكد الدكتور بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

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