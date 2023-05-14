تأجيل محاكمة 18 تاجرًا للمخدرات في القليوبية

أجلت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم، قضية اتهام تشكيل عصابى مكون من 18 متهمًا لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لجلسة 11 يونيو المقبل.

وتبين أن المتهمين "عاصم.م "، و"حسين. س"، "حاتم. إ"، "جمعه. إ"، "أنور. م"، "ولاء. م"، "كريم. م "، "رأفت. م"، "تامر. م"، "محمد. م"، "عصام. ع، "أحمد. ه"، "عبد الله . ا"، "محمد. م"، "محمد. ط"، "السيد. ص"، "طارق. ز"، "محمد. ر"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى المخدرات.