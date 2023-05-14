الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 18 تاجرًا للمخدرات في القليوبية

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم، قضية اتهام تشكيل عصابى مكون من 18 متهمًا لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية لجلسة 11 يونيو المقبل.

وتبين أن المتهمين "عاصم.م "، و"حسين. س"، "حاتم. إ"، "جمعه. إ"، "أنور. م"، "ولاء. م"، "كريم. م "، "رأفت. م"، "تامر. م"، "محمد. م"، "عصام. ع، "أحمد. ه"، "عبد الله . ا"، "محمد. م"، "محمد. ط"، "السيد. ص"، "طارق. ز"، "محمد. ر"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى المخدرات. 

محكمة جنايات بنها تشكيل عصابي قضية المواد المخدرة أسلحة نارية

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