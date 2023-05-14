وكيل "تعليم الإسكندرية" يتابع انتظام امتحانات الصف الثانى الثانوى

تابع الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، سير الامتحان للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم اليوم على جهاز (التابلت).

وقال «أبوزيد» إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 انتظمت اليوم في مطلع الأسبوع الثاني لها لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني، وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من المحافظ.

وتابع وكيل تعليم الإسكندرية سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، واستهلّ جولته التفقدية بحضور شريف فتحي، مدير عام إدارة منتزه ثان، وأمجد عاطف، وكيل الإدارة، حيث تفقد لجان مدرسة تقسيم الزهور (1 ،2) حيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادة اللغة الأجنبية.

وتفقد لجان سير الامتحان بمدرسة تقسيم الزهور الرسمية لغات، حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة الأجنبية، كما تفقد لجان مدرسة تقسيم الزهور الثانوية بنات، حيث يؤدي طلاب الصف الثانوي الثانوي صباح اليوم امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من خلال أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت).

وأشاد بانضباط العملية الامتحانية، وشدد على توفير الأثاث اللازم وكل الأوراق وجميع خامات الامتحانات ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكل القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وشدَّد مدير المديرية، في تعليماته، على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.

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