"التعليم": بث الفيديو التوضيحي لـ"البابل شيت" خلال ساعات

كشفت مصادر رسمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجأة بشأن امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 التي تبدأ في 12 يونيو المقبل وتنتهي في 15 يوليو المقبل.

وأكدت المصادر أن الفيديو التوضيحي الخاص بالتعامل مع البابل شيت الذي يحتاجه أولياء الأمور والطلاب ويسألون عنه، سيتم رفعه على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات المقبلة، وسيجيب على جميع التساؤلات التي تدور في ذهن الطلاب وأولياء الأمور بشأن التعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023.

وقالت المصادر خلال تصريحات خاصة إن الوزارة بصدد عمل تدريبات للمراقبين ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وهذا التدريب سوف يكون على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية والبابل شيت ونظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة، على أن يبدأ هذا التدريب بداية من نهاية الأسبوع الجاري في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة حرصت على طمأنة طلاب الثانوية العامة وإطلاعهم على مواصفات الورقة الامتحانية مبكرًا، واستعرض في هذا السياق نموذجًا توضيحيًا لورقة إجابة الطالب والذي يضم الجزء المخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، والبابل شيت، مؤكدًا أنه على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان، وكذلك التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو المقبل.

وأوضح الوزير أن ورقة الأسئلة تم تنظيمها لتشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة، والجزء الثاني يشتمل على أسئلة لها درجتان، أما الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره، مشيرًا إلى أن الأسئلة المقالية في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، ب، ج، د) يكون لها نفس الأرقام، ولا يتم تبديلها، وبالنسبة لأسئلة مواد اللغات (العربية - الأجنبية) في حال وجود أسئلة بدرجتين مع أسئلة بدرجة واحدة كما في القطعة، يتم كتابة درجة السؤال بجواره.

كما أوضح الوزير أنه تم إجراء تعديلات لعدد ونوع الأسئلة في كل مادة دراسية بما يمنح الطالب الفرصة والوقت الكافي للإجابة والمراجعة، موضحًا أنه تم التشديد على أن تكون الأسئلة واضحة وتتدرج من السهل إلى الصعب، على ألا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.