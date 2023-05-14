الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الغربية يناقش مقترحات الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ناقش محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الاتجاهات المرورية للمحاور الجديدة والتي أنشأتها المحافظة ضمن خطتها لتطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسية وإنشاء محاور تساهم في تيسير حركة السيارات والمواطنين داخل المدن.


جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم  الأحد، لتفقد كورنيش طنطا وشارع سكة المحلة، بحضور العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.


وبحث المحافظ الاتجاهات المرورية المناسبة للمساهمة في إنهاء أزمة التكدسات المرورية بتقاطع شارع سكة المحلة وطريق طنطا - المحلة مع الكورنيش، والتي تتسم بالكثافة السكانية والمرورية العالية بسبب مزلقان السكة الحديد، موجهاً بتطبيق تلك الاتجاهات بشكل تجريبي ودراستها قبل البدء في تنفيذها بشكل فعلي.


يذكر أن المحافظة قد انتهت من رصف شارع سكة المحلة وكورنيش طنطا بمراحله الخمس خلال الثلاثة أعوام الماضية، إلى جانب رفع كفاءة مزلقان الجميل، ضمن خطتها لرفع كفاءة الطرق وتمهيدها وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

الدكتور طارق رحمي الدكتور محمود الدكتور محمود عيسى الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا إدارة المرور

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