وزير التموين: الرئيس السيسى حريص على دعم مزارعى القمح

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإعادة دراسة أسعار القمح وتم التوافق في مجلس الوزراء على 1500 جنيه لإردب القمح وهذا يمثل دعمًا حقيقيًا وعائدًا متميزًا للفلاح المصري.

وبخصوص أزمة الأعلاف، قال المصيلحي، إن هناك أزمة حقيقية في الأعلاف؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الردة، منوهًا بأنه تم صدور قرار بتسليم الفلاح 10 كيلوجرامات ردة عن كل إردب قمح بسعر 8 جنيهات للكيلوجرام وهذا نوع من الدعم للفلاح في تربية المواشي وتقليل سعر اللحمة في هذه الفترة.

وبخصوص موقف توريدات القمح المحلي حتى الآن، قال إن الكمية التي تم توريدها للوزارة حتى الآن تجاوزت مليوني طن قمح وتم صرف 18 مليار جنيه للمزارعين، مضيفًا أننا في منتصف موسم القمح، ونستهدف هذا العام تحقيق 4 ملايين طن بحوالي 40 مليار جنيه، منوهًا في الوقت نفسه بأن هذا يعد جزءًا من دعم رغيف الخبز الذى لا يزال مُتاحًا للمواطن بسعر 5 قروش.

وأضاف أن محصول القمح يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، فهو يعد الأساس لإنتاج رغيف الخبز الذي يعتبر جزءًا من الأمن الغذائي الحقيقي للشعب المصري، مشيرًا إلى وجود 420 لجنة تعمل على جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال موسم حصاد القمح.

وقال الوزير- في كلمته خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن موسم الحصاد يبدأ دائمًا في النصف الثاني من شهر أبريل، ويستمر إلى النصف الثاني من شهر يونيو، لافتًا إلى أن وزارتي التموين والزراعة واستصلاح الأراضي تقومان قبل هذا الموسم بالتنسيق الكامل حتى يمكن إعداد كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال هذا الموسم، عبر اللجان، والتي تتكون اللجنة الواحدة منها من وزارة التموين ووزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والوزان المعتمد وأمين الشونة ورئيس الموقع وذلك لنكون على دراية بحجم العمل المبذول.

وهذا يتطلب عناية هامة جدًا، حيث تنعقد غرفة عمليات يوميًا في الوزارة وكل المديريات لتجميع كافة البيانات والأعمال لمتابعة هذا الموسم، وأشار إلى أن المساحة المزروعة وفقًا لبيانات وزارة الزراعة تبلغ 3.2 مليون فدان قمح، ومتوسط الإنتاج بالإردب يتراوح من 18 - 20 إردبًا، ما يمثل حوالي 2.7 - 3 أطنان للفدان، وتكون الإنتاجية ما بين 9.2 -10، أي 10 ملايين طن إنتاجًا مصريًا.