الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصطفى بكرى: القائمة المغلقة تحدث توازنًا واستقرارًا دستوريًا

مصطفى بكري
مصطفى بكري

وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للقائمين على إدارة الحوار الوطني، لما بذلوه من جهود لإنجاح الحوار، مثمنًا استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية لتعديل قانون الانتخابات.

وأوضح بكري، أن أي نظام انتخابي ناجح يجب أن يشتمل على ثلاثة أمور مهمة، أولًا توافق مجتمعي حول القانون المنظم له، ويجب أن يتميز باليسر والسهولة فى التطبيق، وأن يكون سندًا للنظام الحزبي، مؤكدًا الثقافة والتعليم وقدرة الناس على فهمه.

وذكر أن كل من تابع المسألة النيابية فى مصر منذ عقود وما تلاها من أنظمة وقوانين وما بعد ثورة ٢٣ يونيو كانت تفرز لنا، إما العمد والمشايخ أو كبار الملاك أو كبار الأعيان أو اختيارات السلطة كانتخابات 1957، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا ببطلان الانتخابات القائمة النسبية فى عدد كبير من المجالس النيابية، النظام بالقائمة المغلقة.

وأضاف أن القائمة المغلقة نتج عنها أن الجميع ممثل فى البرلمان وأن حزب الأغلبية لم يحصل إلا على ٥٦% والمرأة بنسبة ٢٥%، متسائلًا: كيف ستمثل فى القائمة النسبية إذا طبقت مضيفًا: "رؤساء الأحزاب هيجيبوا أبناءهم وأصحابهم يعينوهم".

واختتم بكري، أن القائمة المغلقة تحدث توازنًا واستقرارًا دستوريًا وتحقيق تكافؤ الفرص.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

التمثيل النيابي الجلسات النقاشية للحوار الوطني الحقوق السياسية الحريات العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة النسبية القائمة المغلقة

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