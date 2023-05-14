جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات المحامين

شهدت الجامعة اليوم الأحد، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي؛ لتنمية مهارات المحامين، والذي نظمته الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والذى أكد حرص إدارة الجامعة على تنمية قدرات العاملين في جميع القطاعات؛ لإكسابهم الكثير من المهارات والخبرات المستجدة، وبناء نماذج مؤسسية جيدة تطبق مفاهيم الحوكمة، والتنمية المستدامة ؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 ، ودعم بناء الجمهورية الجديدة .

ويأتي البرنامج بحضور الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ مصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، والأستاذ عبد العليم عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، والأستاذ محمود يونس أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خالد عمران أحمد مدير عام إدارة وتنمية المواهب، فضلا عن مشاركة لفيف من المحامين بالجامعة.

وفي مستهل أعمال البرنامج التدريبي، أوضح الأستاذ شوكت صابر أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج والدورات التي تحرص إدارة الجامعة على عقدها فى كافة المجالات الإدارية والمالية والحقوقية والمهنية، والتى من شأنها أن تساعد على تحسين كفاءة الكادر الإداري، وصقل مهاراته، وتطوير أدائه فى مختلف التخصصات؛ وذلك تقديراً من جامعة أسيوط بقيمة العامل البشري، والذي يُعد أحد نقاط القوة، ومحاور التميز بالجامعة، وهو ما يتمتع به كادر إداري ضخم يتجاوز ( 27 ) ألف موظف في مختلف قطاعات وكليات الجامعة.

وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ مصطفى حسن إلى حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها التنويري والتوعوي؛ لتنمية مهارات كافة العاملين بها من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات التثقيفية التي تتيح الفرصة؛ لاكتساب الخبرات، وتبادل الرؤي والأفكار، ومواكبة كل ما هو جديد، وما يحدث من تطورات تصل بالجامعة إلي مكانة عالية من التميز ، مضيفا أن التدريب يستهدف جميع أقسام الجامعة بمختلف تخصصاتها ووظائفها داخل الجهاز الإداري .

وأشارالأستاذ محمود يونس، إن الهدف من البرامج التدريبية هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري بالجامعة، من خلال تطوير واستثمار موارده البشرية على الوجه الأمثل؛ دعماً للتنافسية المؤسسية، وإرضاءً للمجتمع الجامعي، وذلك من خلال العمل علي نشر روح الإبداع لدى الموظفين؛ لتقديم أفضل ما لديهم.

وعن أبرز المحاور التى يطرحها البرنامج التدريبي للسادة المحامين، أوضح الأستاذ عبد العليم، إن من أبرزها؛ محاضرة التواصل الشفوي للمستشار حسن إبراهيم، والمستشار أسامة عبد العظيم، ومحاضرة فن المرافعة وإشكالات التنفيذ للدكتور عثمان عبد القادر كلية الحقوق، ومحاضرة إتقان القواعد اللغوية الأساسية لصياغة المستندات القانونية، ومحاضرة كيفية تحديد وتحليل الصلاحيات القانونية للدكتور دويب صابر وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا، ومحاضرة فن إعداد مذكرات الدفاع وإبداء الدفوع القانونية للمستشار أسامة عبد العظيم.

وأوضح الأستاذ خالد عمران، إن البرنامج تمتد فاعلياته فى الفترة من14إلى18 مايو الجاري، بمشاركة ( 60) محاميا من مختلف قطاعات الشئون القانونية بالجامعة.

جانب من الندوة

جانب من الندوة