أحمد راغب: تخصيص لجنة لحقوق الإنسان مؤشر على وعى إدارة الحوار الوطنى

أكد أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، خلال مناقشته ملف القضاء على التمييز، تنوع الموضوعات الخاصة باللجنة.

وأضاف خلال كلمته بإحدى جلسات الحوار الوطني: "هناك أولوية للعمل الوطني مع الإشارة الواجبة أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ".

وتابع: "هناك معنى ومؤشر وبشارة وإعادة اعتبار بعد تخصيص لجنة لحقوق الإنسان والحريات العامة هو مؤشر على وعي إدارة الحوار الوطني".

وأوضح أن حقوق الإنسان للغني والفقير، ولكننا نحتاجها للأقليات أكثر من الأغلبية، والضعيف أكثر من القوي، مشيرًا إلى أن تخصيص لجنة لحقوق الإنسان رد اعتبار لحقوق الإنسان في مصر، معتبرًا أنه للمرة الأولى يتم طرح حقوق الإنسان باعتبارها قضية وطنية داخلية.