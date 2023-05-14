فريد: صندوق الاستثمار في الذهب يحقق خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعدن النفيس (الذهب) يهدف إلى استكمال تحقيق منظومة الشمول المالي.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة إن هناك جهدا كبيرا بذل على مدار السنوات الماضية للخروج بهذا المنتج.

وانطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد للإعلان رسميا عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن بشكل رسمي.