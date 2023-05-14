الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

فريد: صندوق الاستثمار في الذهب يحقق خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعدن النفيس (الذهب) يهدف إلى استكمال تحقيق منظومة الشمول المالي.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة إن هناك جهدا كبيرا بذل على مدار السنوات الماضية للخروج بهذا المنتج.

وانطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد للإعلان رسميا عن إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن بشكل رسمي.

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعدن النفيس الذهب استكمال تحقيق منظومة الشمول المالي مؤتمر إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة سامح الترجمان رئيس شركة فولفي المالكة لشركة جولد نت المسئولة عن أنشر أسعار الذهب على موقع البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية

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