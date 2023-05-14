"صناع الخير" تطلق القافلة 43 لمكافحة أمراض العيون بقرى "حياة كريمة"

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال زيارته المحلة الكبرى، فعاليات القافلة الطبية للكشف على أمراض العيون التي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك بمركز شباب قرية الهياتم بالمحلة ضمن استعدادات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالي قرى أربعة مراكز جديدة بالغربية.

واستمع المحافظ، خلال الزيارة، لشرح تفصيلي عن الخدمات التي تقدمها القافلة كجزء من الخدمات التي تقدمها مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، من توقيع الكشف الطبي على عيون المستفيدين وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدًا لتسليمها، إلى جانب تشخيص الاحتياج لعمليات جراحية تمهيدًا لإجرائها وذلك بالمجان تمامًا، فضلًا عن التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بأمراض العيون.

وأشاد محافظ الغربية بجهود مؤسسة صناع الخير والبنك الأهلي المصري في تنظيم سلاسل قوافل لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في مجال مكافحة العمى في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز المحافظة ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمي.

وقال رحمي إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، والتي شملت بالمرحلة الأولى قرى مركز زفتي، وتستهدف في مرحلتها الثانية قرى أربعة مراكز جديدة، تهتم إلى جانب إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديًا، مؤكدًا على تضافر جهود كل المؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بالقرى.

من جانبه، أكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، أن القافلة تستهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة في مجال العيون لكل أهالي قرى حياة كريمة في الغربية، مشيرًا إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة، كذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها وذلك بالمجان.

كما أوضح عبدالفتاح أن قافلة الهياتم بالمحلة هي القافلة رقم 43 من قوافل المرحلة الثانية، وإن تلك المرحلة انطلقت نوفمبر الماضي واستفاد منها حتى الآن 17746 مواطنًا، وتم إجراء عمليات جراحات عيون لعدد 2310 مواطنين تنوعت بين عمليات إزالة مياه بيضاء ومياه زرقاء وشبكية وجسم زجاجي وعمليات قرنية، كما تم توزيع عدد 3755 قطرة علاجية وتسليم عدد 4233 نظارة طبية لمواطنين مستحقين، وأن قافلة اليوم نجحت فى توقيع الكشف على 320 مواطنًا، فضلًا عن توزيع القطرات العلاجية على 185 مواطنًا، وتشخيص احتياج 50 مواطنًا إلى عمليات جراحات عيون واحتياج 198 لنظارات طبية، مؤكدًا أن جميع الخدمات التي تم تقديمها في مراحل تعاون البنك الأهلي المصري وصناع الخير بالمجان تمامًا.