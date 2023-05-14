الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مها عبدالناصر: المصارحة أهم مطلب لضمان فعالية الحوار الوطنى

مها عبد الناصر
مها عبد الناصر

قالت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن أهم شيء في الحوار الوطني حتى يكون فعالًا هو المصارحة.

وأكدت عضو مجلس النواب: نحن مجتمع تمييزي بجدارة سواء مواطنين أو مؤسسات دولة أو خاصة، نميز كل شيء، متابعة: قدمت مشروع قانون لمجلس النواب في شأن إنشاء مفوضية عدم التمييز، ولكن لا بد من وجود إرادة سياسية حتى تتم هذه المفوضية، لأننا نعلم أن بعض القوانين لا ترى النور.

وأضافت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي: لا بد أن ننشئ المفوضية ونحفظ استقلاليتها، ونحقق كل ما تتطلبه من إجراءات ودعم حتى تقوم بدورها، بالإضافة إلى أن كل جهات الدولة عليها دور في هذا الأمر وعليها أن تقوم بدورها.

- بدء الجلسات النقاشية 

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي:

- القضاء على كل أشكال التمييز.
- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".

وبدأت فعاليات الجلسة بعزف السلام الجمهورى، وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري إن التجانس هو أساس مجتمعنا، والتوافق هو جوهر الحوار الوطني.

وكان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة بتثمين قرارات السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة.

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