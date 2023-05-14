مقرر مساعد لجنة الحقوق السياسية: الحوار الوطني يستهدف زيادة القواسم المشتركة لنجاح الجمهورية الجديدة

قال محمد شوقي علام مقرر مساعد لجنة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن الحوار يستهدف زيادة القواسم المشتركة لنجاح الجمهورية الجديدة، موضحًا أنه ليس مجرد عملية إجرائية، ولكنه حوار عملي جاد ينتهي لتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي وفق الإمكانيات المتاحة.

وأوضح أن نجاح الحوار الوطني مسئولية جميع المشاركين وليس الأمانة الفنية فقط.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي:

- القضاء على كل أشكال التمييز.

- النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).

