الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل لاتهامه بالاتجار في الهيروين بسوهاج

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع بدائرة المركز وترويج بضاعته على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم بحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع.

بمواجهته اعترف بالإتجار فى الهيروين وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج غرامة السجن المشدد عامل الإتجار في الهيروين أخميم

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