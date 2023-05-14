الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خطأ تحكيمي في مباراة خيتافي يكلف ريال مدريد نقاط المباراة

ريال مدريد وخيتافي
ريال مدريد وخيتافي

ارتكب حكم لقاء ريال مدريد وخيتافي أمس السبت، في مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني خطأ جسيم قد يكلف الأول الكثير.

النادي الملكي تفوق على خيتافي بهدف نظيف، لكن قبل نهاية اللقاء وقع مارتينيز مونويرا حكم اللقاء في خطأ جسيم.

تعرض الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب وسط الريال للإصابة وتم استبداله، لكن حدث ذلك عندما كان قد تم بالفعل التبديل الخامس للريال والأخير لمدريد بدخول أودريوزولا وخروج ماركو أسينسيو.

وغاد أسينسيو الملعب وعاد بعد إصابة كامافينجا، حيث مهدد الريال بشكل كبير لخصم الثلاث نقاط حال شكوى خيتافي.

وفاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي 1-0 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز لماركو إسينسيو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70. 

وبفضل هذا الفوز استعاد النادي الملكي وصافة جدول الترتيب مؤقتا، إذ رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

وقد يحسم غريمه التقليدي برشلونة الليلة رسميًا لقب الليجا حال الفوز على إسبانيول في الديربي.

ريال مدريد خيتافى الدوري الاسباني كامافينجا أسينسيو

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