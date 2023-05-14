الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

يعكس ثقل الدبلوماسية.. البرلمان العربى يثمّن جهود مصر فى وقف إطلاق النار بغزة

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

ثمّن عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة والضفة الغربية بعد تعرضها للقصف من القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء.

وأشار العسومي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة قامت بها مصر بما يعكس موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية سعيًا لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، كما يعكس ثقل الدبلوماسية المصرية ودورها الرائد والمحوري لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب مزيدًا من تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير ما يلزم من الحماية الدولية للفلسطينيين وإجبار القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن الانتهاكات والجرائم التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكًا واضحًا للأعراف الإنسانية وقواعد القانون الدولي.

وأعلنت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الأحد، عن فتح المعابر مع قطاع غزة خاصة معبر كرم أبوسالم لدخول الوقود في ظل أزمة الطاقة التي تضرب قطاع غزة، بالإضافة للسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة حيز التنفيذ العاشرة مساء أمس السبت برعاية مصرية، بعد جولة من القصف المتبادل بينهما استمرت 5 أيام.

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