خبير اقتصادي: مصر أثبتت أنه لا تعارض بين النمو الاقتصادي والتحول للطاقة النظيفة

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة والخبير الاقتصادي، إن مصر أثبتت أنه لا يوجد تعارض بين النمو الاقتصادي المستدام والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ "الدستور، أن مصر من أولى الدول التى أدركت مبكرا إمكانياتها التى تؤهلها كمركز إقليمى لتداول الطاقة والهيدروجين الأخضر لاستكمال دو رها فى تأمين إمدادات الطاقة وتنوعها، كما أن مصر تثبت أنها حققت رؤيتها على أرض الواقع باستراتيجيتها للتحول نحو الطاقة الجديدة وأنه لا يوجد تعارض بين النمو الاقتصادي المستدام والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وتابعت: “لقد وضعت مصر اسمها على الأجندة الدولية كلاعب أساسي في معادلة الطاقة الدولية وأبهرت العالم بملفها نحو التحول إلى الطاقة النظيفة بالإضافة إلى توفير قيمة مضافة وزيادة في الناتج القومي”.