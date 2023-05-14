الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي: نستهدف زراعة 40 ألف فدان جديدة في العوينات

اللواء توفيق سامي
اللواء توفيق سامي توفيق

قال اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إن المحدد الرئيسي لمهام الشركة هو العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان خاصة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف سامي خلال كلمة ضمن فعاليات احتفالية بدء موسم حصاد القمح في شرق العوينات، صباح الأحد، أن الشركة تعمل بشكل أساسي على محاور استصلاح الأراضي الصحراوية، والزراعة والتصنيع الزراعي.

وأشار إلى إضافة 110 آلاف فدان في منطقة عوينات 2 وعوينات 3، في الفترة ما بين عام 2014 وحتى نهاية 2022.

ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024، حيث سيتم زراعة 40 ألف فدان جديدة.

2024 استصلاح الأراضي الأراضي الصحراوية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركة الوطنية الرقعة الزراعية

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