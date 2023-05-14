الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الشباب والرياضة" تطلق فعاليات الملتقى المركزي الـ12 لأبناء المحافظات الحدودية

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - إدارة التطوع، فعاليات الملتقى المركزي الثاني عشر لأبناء المحافظات الحدودية والتي تضم (مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد)، والتي يتم تنفيذها بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمشاركة 180 شاب وفتاة في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي "أهل مصر". 

وتضمنت الجلسة الافتتاحية شرح أهداف وآليات البرنامج والمحتوى الثقافي للملتقى، ودارت جلسة حوارية مع الشباب، بالإضافة إلى جلسة حول التغيرات السياسية بالمنطقة المحيطة وتأثيرها على الأمن القومي المصري، تناول خلالها اللواء بهجت فريد المدير السابق لكلية الدفاع الوطني مناقشة الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن والاقتصاد الوطني، والمشروعات القومية الكبرى وتأثيرها على الاقتصاد المصري، والتعريف بالمشروعات الاجتماعية التي تنفذها الدولة وأهدافها.

أطلقت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة المركزية البرنامج الرئاسي أهل مصر البرنامج الرئاسي

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