إحالة عصابة تتزعمها سيدة لتجارة الهيروين بالجيزة للجنايات

أحالت النيابة العامة، اليوم الأحد، تشكيلًا عصابيًا مكونًا من ٨ أشخاص تتزعمه سيدة تخصص في الاتجار بالهيروين المخدر بالجيزة للمحاكمة أمام الجنايات.

وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات ٨ متهمين بينهم سيدة، لأنهم في يوم ٦ ديسمبر ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ألّفوا عصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا، بقصد الاتجار، جوهر مخدر الهيروين وأحد مشتقات indazole carboxamide في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.