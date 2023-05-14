الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليم الغربية: انتهاء استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر أن تبدأ السبت 20 مايو وتنتهي في 25 مايو.

وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات 90 ألفا و428 طالبا وطالبة في 408 لجان، بالإضافة إلى 2040 طالبا مهنيا في 15 لجنة، مشيرا إلى جاهزية جميع المدارس، والانتهاء من الإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

وأشار إلى توفير المناخ المناسب للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحان، حرصًا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

وأوضح وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، جاهزة للتواصل مع جميع اللجان لحل أية مشكلة في الحال.

وزارة التربية والتعليم طلاب الشهادة الإعدادية المدارس سلامة جميع الطلاب داخل اللجان

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