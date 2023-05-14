ميناء القاهرة الجوي يستعد لسفر الحجاج المصريين والفلسطينيين

مطلع الشهر المقبل

أكدت مصادر بميناء القاهرة الجوي بدء الاستعداد لسفر الحجاج المصريين والفلسطينيين قبل انتهاء مايو حيث من المقرر نقل 3000 حاج فلسطيني وحجاج مصريين في يونيو ويوليو 2023.

وأكدت المصادر أنه مع اقتراب انطلاق موسم الحج بدأت شركة الميناء بعمل التجهيزات الخاصة بالخيام خارج مبنى الصالة الموسمية المعدة للحجاج وأقاربهم التي يتم إنشائها سنويا للحماية من ارتفاع درجات الحرارة وتحتوي على مقاعد وأجهزة تكييف وكذلك تخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة حركة الركاب وانتظام جدول الرحلات.

كما أوضحت المصادر أنه تم توفير ماكينات للمشروبات والمأكولات وتعمل بنظام الخدمة الذاتية لخدمة المعتمرين، بالإضافة للمطاعم والكافيتريات الرئيسية وللحفاظ على البيئة تم تزويد الصالة بسلات قمامة صديقة للبيئة.