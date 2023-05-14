الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"سكاى": الإصابة تُنهى موسم نجولو كانتى مع تشيلسى

نجولو كانتي
نجولو كانتي

يبدو أن النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، قد انتهى موسمه مع ناديه؛ بسبب الإصابة.

وكان نجولو كانتي قد غاب عن مباراة تشيلسي أمام نوتنجهام فورست، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.        

وأكد فرانك لامبارد، المدير الفني المؤقت لفريق تشيلسي، أن نجولو كانتي سيغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي 2022-2023؛ بسبب الإصابة.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات لامبارد، قائلًا: "لقد تعرّض كانتي للإصابة في ربلة الساق خلال خوضه التدريبات مع الفريق، وربما يغيب لأسابيع".

وأضاف: "لا نعلم مدة الغياب بالتحديد فهذا يعتمد على مدى تعافيه، ولكن على الأرجح أنه سيغيب عن ثلاث مباريات صعبة أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد".

يذكر أن نجولو كانتي قد غاب عن فريق تشيلسي لفترة طويلة في الموسم الحالي؛ بسبب الإصابات، حيث كانت آخرها أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ32 عامًا، رفقة تشيلسي في شهر يونيو المقبل، ولكن التقارير الصحفية تكهنت بتجديد عقده.

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

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