إزالة 4 حالات متعارضة مع الطريق الحر بنها-المنصورة بالقليوبية

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إزالة 4 حالات متعارضة مع الطريق الحر بنها-المنصورة بنطاق قرية تصفا بكفر شكر، والتي تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري من إزالة المباني على جانبيّ الطريق لتوسعة الطريق قانونًا وخدمة أصحاب السيارات والمسافرين ضمن جهود الدولة في توسعة الطرق لحل مشكلات الاختناق المروري.

يأتي ذلك في إطار الجولات اليومية التي يجريها المحافظ لدفع الأعمال وحل المشكلات ميدانيًا، وذلك بحضور اللواء عمرو أبو راية، نائب مدير أمن القليوبية، واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر وعدد من مهندسي هيئة الطرق والكباري.

ووجّه "الهجان" بدفع الأعمال وبذل جهد مضاعف للانتهاء من إزالة تلك المباني ورفع مخلفات البناء أولاً بأول لتسليم الطريق للشركات المنفذة في الموعد المحدد تزامنًا مع متابعة صرف المستحقات لأصحاب المباني، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة، مشددًا على السيد، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع أعمال طريق بنها - المنصورة الجديد.

فيما أوضح "الهجان" أن أعمال إنشاء طريق بنها المنصورة الحر بنطاق المحافظة سوف يُساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات به ذهابًا وإيابًا لإستيعاب الضغط المروري.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريق الحر بنها-المنصورة، هو إنشاء جديد من أوله لأخره بطول 73 كم، ويربط ميناء دمياط بمحافظات الدلتا وكذلك الطريق الإقليمي وطريق إسكندرية الزراعي، ليصل إجمالى طول الطريق ١٤٠ كم تقريبًا مما يساعد في سهولة حركة النقل وكذلك يختصر الوقت للنصف ويخفف الضغط على الطريق غرب الرياح التوفيقي.