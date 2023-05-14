المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 351 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أن التحريات السرية لقيام المتهم "أ.م.ح" عامل، بمزاولة نشاطا في الاتجار بالمخدرات، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده فابصرته القوة الأمنية يسلم أحد عملائه لفافة لمخدر الهيروين من حقيبة بحوزته.

وتمكنت من ضبطه وتمكن العميل من الفرار، وتبين احتواء الحقيبة على لفافة بلاستيكية تحوي على 160 لفافة هيروين، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.