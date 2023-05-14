مراسل القاهرة الإخبارية: مرشح المعارضة التركي ارتدى سترة واقية واستعان بأسلحة ثقيلة

رصد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، الأجواء الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التركية 2024، مؤكدا أن مرشح المعارضة كمال أوغلو ارتدى سترة واقية واستعان بحرس مسلح بأسلحة ثقيلة خلال تجمع انتخابي بأنقرة خوفًا من الفوضى.

وقال خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هناك ردود فعل غاضبة بعد ارتداء مرشح المعارضة سترة واقية أثناء تجمع انتخابي.

وتابع: "هناك تخوفات من حصول فوضى خلال الانتخابات التركية 2024، ولكن هناك انتشار كبير للأمن التركي لتأمين وحماية الانتخابات".

وأضاف: "وزير الداخلية التركي وصف ارتداء مرشح المعارضة كمال أوغلو لسترة واقية بالمسرحية".