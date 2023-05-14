مصر تقدّم دعمًا طبيًا ونفسيًا للأطفال القادمين من السودان

حرص المجلس القومى للطفولة والأمومة على تقديم جميع سبل الدعم الطبي والنفسي للأطفال المصريين العائدين والأشقاء النازحين من دولة السودان.

وأكد المجلس القومي الطفولة والأمومة التنسيق الكامل مع جميع الجهات الشريكة لتقديم كل سبل الدعم للأطفال المصريين العائدين والأشقاء النازحين من دولة السودان، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم علاقات التآخى بين الشعبين الشقيقين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتوفير كافة الخدمات الطبية والنفسية للاطفال العائدين.

ومن جانبه؛ أفاد صبرى عثمان، مستشار المجلس القومى للطفولة والأمومة للحماية، بمتابعة كافة الخدمات المقدمة للأطفال بمعابر مدينة أسوان والتأكد من التنسيق الكامل مع لجنة الحماية بمحافظة أسوان.

وأشار إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة نظم بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومديرية الشئون الصحية بأسوان ومنظمة يونيسف مصر ومنظمة الصحة العالمية وجمعية كاريتاس لقاء تدريبيت بعنوان "تدريب على الإسعافات الأولية" للسادة مدير وأعضاء وحدات الحماية العامة والفرعية بمحافظة أسوان.

وأضاف عثمان أنه تمت زيارة معبر كركر وقسطل بحضور الدكتورة المهندسة غادة يحيي أبوزيد، نائبة المحافظ، والسفيرة نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئيين والاتجار بالبشر، وممثلي يونيسف والمفوضية السامية لشئون اللاجئيين للاطلاع على العمل وما يقدم من خدمات ورعاية للأطفال النازحين من دولة السودان.

وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة على إتاحة سبل الإبلاغ والتواصل مع المجلس للأطفال النازحين من دولة السودان وذلك من خلال الآليات التي يوفرها المجلس للاتصال والتواصل الفعال وهي خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتطبيق الواتس أب على الرقم 01102121600، أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو من خلال تطبيق نبتة مصر.

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