الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الطمع يقود سائقاً لقتل رب عمله في مدينة نصر: كنت عاوز أسرق 800 ألف جنيه

حبس
حبس

أقر "حسن. س" سائق، المتهم بقتل صاحب معرض سيارات بمدينة نصر أمام النيابة العامة بارتكاب جريمة قتل المجنى عليه "عبدالمحسن .ح" صاحب معرض سيارات بغرض سرقة مبلغ 800 ألف جنيه منه. 

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بأنه يعمل سائقا خاصا للمجني عليه وعائلته، منذ أربع سنوات، ويعلم جيدا بأن المجنى عليه يمتلك أموالا طائلة بالإضافة إلى امتلاكه 3 عقارات جديدة، وطلب المتهم من المجني عليه مساعدته وإعطاءه شقة صغيرة ليتمكن من الزواج فيها فى إحدى عقاراته لكنه كان دائم الاستهزاء بحديثه.

وأضاف المتهم أنه فقد الأمل فى التمكن من شراء شقة فى مكان راق مثل بقية أصدقائه، حتى حانت له فرصة سرقة المجني عليه مستغلاً وجوده بمفرده بمحل سكنه وتأكده من وجود 800 ألف جنيه معه، فتسلل للشقة وعندما حاول البحث عن المبلغ المالي شعر به المجني عليه ولم يشعر بنفسه إلا بعد الاعتداء عليه بآله حادة ولاذ بالفرار.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل صاحب معرض سيارات لمحكمة الجنايات.

حبس نيابة ارتكاب جريمة اعترافات المتهم التحريات العثور على جثة

الأكثر قراءة

توجيه الرئيس السيسى بتشجيع تجارة الترانزيت وتطوير هيئة التأمين الاجتماعى يتصدر صحف القاهرة

وزير الإسكان يكشف موقف حجز وحدات "سكن لكل المصريين 4"

خلال الموجة 21.. البحيرة تتصدر المحافظات بأعمال الإزالة والتعديات على أراضي الدولة

"علوم الإسكندرية" تعقد المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات

مصر تقدّم دعمًا طبيًا ونفسيًا للأطفال القادمين من السودان

تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية فى سنورس بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولا

أمل زيادة

زكي رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة