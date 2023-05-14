الطمع يقود سائقاً لقتل رب عمله في مدينة نصر: كنت عاوز أسرق 800 ألف جنيه

أقر "حسن. س" سائق، المتهم بقتل صاحب معرض سيارات بمدينة نصر أمام النيابة العامة بارتكاب جريمة قتل المجنى عليه "عبدالمحسن .ح" صاحب معرض سيارات بغرض سرقة مبلغ 800 ألف جنيه منه.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بأنه يعمل سائقا خاصا للمجني عليه وعائلته، منذ أربع سنوات، ويعلم جيدا بأن المجنى عليه يمتلك أموالا طائلة بالإضافة إلى امتلاكه 3 عقارات جديدة، وطلب المتهم من المجني عليه مساعدته وإعطاءه شقة صغيرة ليتمكن من الزواج فيها فى إحدى عقاراته لكنه كان دائم الاستهزاء بحديثه.

وأضاف المتهم أنه فقد الأمل فى التمكن من شراء شقة فى مكان راق مثل بقية أصدقائه، حتى حانت له فرصة سرقة المجني عليه مستغلاً وجوده بمفرده بمحل سكنه وتأكده من وجود 800 ألف جنيه معه، فتسلل للشقة وعندما حاول البحث عن المبلغ المالي شعر به المجني عليه ولم يشعر بنفسه إلا بعد الاعتداء عليه بآله حادة ولاذ بالفرار.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل صاحب معرض سيارات لمحكمة الجنايات.