الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صندوق النقد يرحب بمخرجات لجنة الدائنين في مجموعة العشرين لمعالجة ديون غانا

صندوق النقد
صندوق النقد

رحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ببيان لجنة الدائنين لغانا بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين لمعالجة الديون.

وأصدرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بياناً تعليقاً على مخرجات لجنة الدائنين لغانا في إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة ديون غانا التي تخلفت العام الماضي عن سداد ديونها الخارجية وأعادت هيكلة ديونها المحلية. 

ورحبت ببيان لجنة الدائنين الرسمية لغانا بشأن أهمية البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، إلى جانب الالتزام بالتفاوض بشأن شروط إعادة هيكلة الديون، لافتة إلى أن الإجراءات توفر ضمانات التمويل اللازمة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للنظر في البرنامج المقترح المدعوم من الصندوق وفتح التمويل الذي تشتد الحاجة إليه من شركاء التنمية في غانا. 

وأعربت عن تأييدها القوي للدعوة التي وجهتها لجنة الدائنين الرسميين إلى الدائنين من القطاع الخاص، وغيرهم من الدائنين الثنائيين الرسميين للالتزام بمعالجات مماثلة للديون.

ولفتت إلى أن لجنة الدائنين في مجموعة العشرين أثنت واعترفت ببرنامج الإصلاح القوي للسلطات الغانية، والذي يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون مع إرساء الأساس للانتعاش الشامل، وسط إحراز مزيد من التقدم في إطار مجموعة العشرين المشترك، مما يدل على أن الشركاء الدوليين مستعدون للعمل معًا لمساعدة البلدان على تخطي مشكلات ديونها، ما يعد أمر حيوي لتمكين بلدان مثل غانا من تحقيق النمو المستدام والحد من الفقر".

 

البرنامج الاقتصادى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي المديرة العامة القطاع الخاص هيكلة ديون هيكلة الديون صندوق النقد الدولي

الأكثر قراءة

توجيه الرئيس السيسى بتشجيع تجارة الترانزيت وتطوير هيئة التأمين الاجتماعى يتصدر صحف القاهرة

وزير الإسكان يكشف موقف حجز وحدات "سكن لكل المصريين 4"

خلال الموجة 21.. البحيرة تتصدر المحافظات بأعمال الإزالة والتعديات على أراضي الدولة

"علوم الإسكندرية" تعقد المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات

مصر تقدّم دعمًا طبيًا ونفسيًا للأطفال القادمين من السودان

تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية فى سنورس بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولا

أمل زيادة

زكي رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة