الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الفلسطينى يشيد بجهود مصر فى التوصل لتهدئة ووقف العدوان على غزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

 أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على أبناء قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطيني إن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا. بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية. 

وحيا الرئيس الفلسطيني أبناء الشعب الصامد والصابر والمرابط، وترحّم على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأوعز لجميع وزارات الاختصاص؛ بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية لأهلنا في القطاع. 

وفي وقت سابق رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، بالجهد الذي بذلته مصر، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب "أشتية" الأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية، بالعمل على محاسبة الجناة الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم، وممارسة انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا في جميع المدن، والبلدات، والقرى والمخيمات، في الضفة الغربية، والتوقف عن اقتحامها، وقصف منازل المواطنين فيها ومصادرة أراضيهم وتدمير ممتلكاتهم، ووقف تسليح المستوطنين الذين يمارسون جرائم الحرق والمحو والإبادة الجماعية، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية لشعبنا من اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصر عبد الفتاح السيسي قطاع غزة العلاقات المصرية الفلسطينية

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