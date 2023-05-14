الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صلاح جاهين كلمة السر.. تعرف على سبب دخول شريف منير المجال الفني

شريف منير
شريف منير

ولد الفنان شريف منير فى 14 مايو 1959 بمحافظة الدقهلية، وتخرج من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته في مسلسل رحلة المليون، وقدم العديد من الأعمال الكبيرة وشارك في بطولة بعضها.

حياته الفنية

بدأ شريف منير حياته الفنية في عام 1983 كعازف درامز، ثم نصحه الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل وتخرج منه عام 1986.

ودخل شريف منير مجال التمثيل عام 1984 حيث قدم رحلة المليون، ثم قدم بعدها العديد من الأعمال الناجحة التى جاء أبرزها «الزواج على طريقتى» و«اللص الذي أحبه» و«ليالى الحلمية» و«غاضبون وغاضبات» أمام الفنان صلاح ذو الفقار.

كما قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها «حزمنى يا» و«كده أوكيه»، ثم عمل كمذيع برامج وأثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرا اتجه إلى الإنتاج.

أشهر أفلام شريف منير

- يوم 13
- الممر
-  من 30 سنة
- ولاد العم
- ويجا
- عريس من جهة أمنية
- سهر الليالي
- شورت وفانله وكاب
- الكيت كات
- أبناء وقتله
- بصمات فوق الماء
-  الطوفان
-  بيت القاصرات
- الاحتياط واجب
- عالم وعالمة

المسلسلات 

-الزيبق.
-بكيزة وزغلول.
-المال والبنون - الجزء الأول.
على باب الوزير.
-رحلة المليون.
-ذئاب الجبل.
-ليالي الحلمية - الجزء الثاني والثالث والرابع.
-اللص الذي أحبه.
-الزواج على طريقتي.
-بره الدنيا.
-قصص الحيوان في القرآن.
-قصص الإنسان في القرآن.
-ألف ليلة وليلة.
-ونحب تانى ليه.
-أجازة مفتوحة
-إيجار قديم

المسرحيات

-حزمني يا.
- كده أوكيه.
- ألابندا.
- رد قرضي.
 

شريف منير الدقهلية التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية مسلسل رحلة المليون افلام شريف منير قسم التمثيل درامز صلاح جاهين

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