إصابة شخصين إثر تصادم توكتوك وسيارة على كوبري سيناء بالإسماعيلية

أُصيب شخصان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في تصادم تصادم سيارة مع "توكتوك" بدون لوحات معدنية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بتصادم سيارة مع توكتوك بدون لوحات معدنية عند كوبري سيناء بالإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين هما منصور سامي منصور نصر، 16 سنة، ومقيم في عين غصين ومصاب بغيبوبة تامة واشتباه كسر بالساق اليسرى، عيدة ناصر محمد، 65 سنة، ابو بلح كوبري سيناء، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمة شديدة بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.