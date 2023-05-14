الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ختام منافسات الدوري الرياضي لاتحاد مراكز شباب مصر بالإسكندرية

منافسات الدوري الرياضي
منافسات الدوري الرياضي

اختتمت منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

حضر الختام الدكتور  ماجد العزازى رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور  محمد سليمان أمين صندوق اتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد السادات عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد العزازي في كلمته، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
يولي هذه المبادرة اهتمامه لما تقدمه من فائدة للشباب من استثمار لطاقاتهم وتنمية لقدراتهم، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، باعتبار الشباب هم المحور الأساسي في تحقيق التنمية مشدداً على أن هذه الفعاليات ستفرز العديد من المواهب الرياضية من أبناء المحافظة في مختلف الألعاب والرياضيات.

وثمن "العزازي" الجهود التي بذلها القائمون على تنظيم الفعاليات،حيث تهدف إلى تشجيع الشباب من خلال إقامة العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وأندية الفتاة والمرأة.

وتضمنت الفعاليات، التي استضافها مركز شباب الحرمين، إجراء التصفيات النهائية في ألعاب (خماسى كرة القدم،كرة اليد،كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة)، بجانب معارض لمنتجات الفتاة والمرأة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والاحتفالات الفنية.

وحصل على المركز الأول وكأس المحافظة في خماسى كرة القدم مركز شباب أبو قير، وفي كرة اليد مركز شباب الظاهرية، وفي كرة السلة مركز شباب الحرمين، وفي كرة الطائرة بنات مركز شباب سموحة، وفي تنس الطاولة مركز شباب الحرمين ، وفي معرض منتجات الفتاة و المرأة مركز شباب الحرمين.

كرة الطائرة بنات المرأة مركز شباب الحرمين شباب الحرمين الأنشطة الرياضية والثقافية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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