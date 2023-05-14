سكرتير عام الوحدة المحلية بقرية الغرق بالفيوم: الحوار الوطني سيكون له نتائج مثمرة (فيديو)

قال أحمد محمد موسى، سكرتير عام الوحدة المحلية بقرية الغرق بالفيوم: “بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة “الحوار الوطني” الذي دعى له وجمع جميع أطياف الشعب على طاولة واحدة لمناقشة جميع الملفات”.

وأضاف سكرتير عام الوحدة المحلية بقرية الغرق، لـ "الدستور"، أن الحوار الوطني سيكون له نتائج مثمرة، ونتمنى أن ينظروا في توظيف شباب في الوحدات من عمال وسائقين بغض النظر عن التحول الرقمي ولكن وجود عمالة بشرية لا غنى عنه.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، يوم الأربعاء 3 مايو الجاري، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة واسعة وفعّالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري.