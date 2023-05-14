تقارير تركية: تريزيجيه يوافق على عرض أهلى جدة السعودى

أفادت تقارير صحفية تركية، أن نادي طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه قد وافق على العرض المقدم من أهلي جدة السعودي لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "الصباح" التركية، أن هناك اهتماما من جانب أهلي جدة وجاره الاتحاد للحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة التركية، عن موافقة تريزيجيه على الأجر السنوي الذي سيحصل عليه من جانب أهلي جدة.

وأكدت الصحيفة التركية، أن طرابزون سبور لا يمانع رحيل تريزيجيه في الصيف المقبل بشرط الحصول على مبلغ مادي قيمته 6 ملايين دولار.

وكان أهلي جدة قد صعد إلى دوري "روشن" السعودي بعد موسم واحد قضاه في دوري الدرجة الأولى.

