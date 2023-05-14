يبحث قائدي السيارات دائما عن طريقة سهلة للاستعلام عن المخالفات المرورية للاطمئنان دائما على مخالفاتهم وكيفية سدادها أن وجدت.

نستعرض كل ما يخص خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة حتى ينجح صاحب السيارة في معرفة المخالفات ويمكنه التظلم عليها خلال السطور التالية.

طريقة سهلة للاستعلام عن المخالفات المرورية

أتاحت النيابة العامة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريقة موقعها الإلكتروني بالخطوات التالية:

الدخول على موقع النيابة العامة من هذا الرابط.

على مالك السيارة اختيار خدمات نيابات المرور، ثم يظهر أمام صاحب السيارة العديد من الاختيارات، ومنها: «الاستعلامات - التصالح الفوري - الدفع - التظلمات»

على مالك السيارة اختيار خدمة الاستعلامات، ثم الضغط على «استمرار».

يظهر أمام مالك السيارة اختياران، و هما: «مخالفات رخص المركبات - مخالفات رخص القيادة».

على مالك السيارة اختيار مخالفات رخص المركبات، ثم الضغط على «استمرار».يظهر أمام مالك السيارة اختيارات: «حروف وأرقام» و«أرقام فقط» والتي تخص لوحة السيارة، ثم إدخال رقم الرخصة.

على مالك السيارة اختيار إجمالي المخالفات والانتظار لحين التحميل ومعرفة مجموع المخالفات الصادرة.

اضغط على الخيار المتعلق بالتحقق من قيمة غرامات المركبة، فور النقر ستظهر لك مجموع الإجمالي الذي يتعيّن دفعه، بالإضافة إلى شرح وافٍ عن أساليب التسديد المختلفة.

طرق سداد مخالفات المرور الكترونياً

لسداد قيمة المخالفات المرورية يجب الدخول للموقع الرسمي للنيابة العامة والاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية، والتسجيل بإدخال البيانات كما ذُكر سابقًا. ثم، يتعيَّن اختيار أيقونة “السداد” وبعدها بدء سداد قيمة المخالفات بواسطة دفع فوري أو التحويل إلكترونيًا.

التظلم على مخالفات المرور

1- الدخول إلى موقع النيابة العامة للخدمات المرورية.

2- اضغط على الاستعلام للاستعلام عن مخالفات المرور.

3- قم بإدخال رقم السيارة بالأرقام أو الأرقام والحروف.

5- اضغط على الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور .

6- بعد ظهور إجمالي مخالفات المرور.

7- اضغط على التظلم حتي يتم إرسال طلب التظلم على مخالفات المرور .