مع انطلاقها اليوم.. أبرز المعلومات عن الأحزاب المرشحة للانتخابات البرلمانية بتركيا

تشهد تركيا اليوم الأحد يوماً سياسياً جديداً قد يغير تاريخ البلاد، حيث تشهد الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية، وذلك بعد عقود على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

وفي فبراير الماضي شهدت تركيا زلزالاً هو الاعنف منذ عقود، أدى في النهاية إلى سخط شعبي تجاه الحكومة، وهو ما أدى إلى اختلال التوازن في الانتخابات.

- 7 مناطق جغرافية و 122 حزبا سياسيا

وتركيا مقسمة إلى 7 مناطق جغرافية، وبها ما يقرب من 122 حزباً سياسياً يتصدرهم حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري ممثل اليسار الوسط، وحزب الشعوب الديمقراطي، وحزب الحركة القومية.

وهناك عدداً من الاحزاب غير البرلمانية وعلي رأسها حزب المستقبل وهو حزب سياسي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، والذى أصبح معارضاً لسياسيات حزب العدالة والتنمية، وحزب الديمقراطية والتقدم ، وهو حزب سياسي أسسه نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، وحزب العمال التركي حزب معارض، أسسه أركان باش.

وتتوزع الأحزاب على سبع مناطق تركية وهي: وسط الأناضول، وشرق الأناضول، وجنوب شرق الأناضول، ومنطقة بحر إيجة، ومنطقة بحر مرمرة، ومنطقة البحر الأسود، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتتحالف الأحزاب المشاركة في الانتخابات في خمسة تحالفات، وهي: "تحالف الجمهور" المكون من "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" و"الاتحاد الكبير" و"الرفاه الجديد"، إلى جانب "اليسار الديمقراطي" و"هدى بار".

وهناك تحالف الأمة المكون من الجيد والشعب الجمهوري، ويضم أحزاب السعادة والمستقبل وديفا والحزب الديمقراطي.

وتحالف العمل والحرية الذي يضم اليسار الأخضر وقرر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي دخول البرلمان من خلال قوائمه.، بالإضافة إلى تحالف أتا المشكل من أحزاب يمينة صغيرة، وتحالف "القوى الاشتراكية" الذي يضم أحزاب شيوعية صغيرة.

ويتنافس الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الجمهورية بقيادة حزب العدالة والتنمية، أمام كمال كليجدار أوغلو، مرشح تحالف الأمة بقيادة حزب الشعب الجمهوري.