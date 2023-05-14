الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على طفل حديث الولادة بجوار محطة سكة حديد فى المنوفية

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة

عثر أهالي مدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، على طفل رضيع بجوار السكة الحديد، في حالة صحية جيدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث أبلغ الأهالي الجهات المختصة لاتتخاذ اللازم. 

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعه بتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا العميد أحمد السيد، والذي أفاد بعثور أهالي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، على طفل رضيع بجوار السكة الحديد، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر طبي أن الطفل بحالة صحية جيدة، وهو حديث الولادة، وتم العثور عليه ملفوف في جلباب بجوار السكة الحديد يصرخ من الجوع، وعلى الفور تم إيداعه حضانة مستشفى قويسنا للاطمئنان على صحته وعمل الفحوصات اللازمة. 

و تكثف قوات الشرطة بمركز قويسنا جهودها للعثور على أهل الطفل، وذلك بمتابعة ومراجعة كاميرات المنطقة المحيطة بنطاق السكة الحديد للتوصل إلى هوية المتسبب في الواقعة، و كشف لغز الواقعة التي أثارت غضب المتواجدين بنطاق المكان الذي عثر به على الطفل. 

إجراءات القانونية احمد السيد الإجراءات القانونية التحقيقات الجهات المختصة أخطرت النيابة اتخاذ كافة الإجراءات

الأكثر قراءة

لأول مرة منذ 20 عاما.. "الآثار" تكشف سبب غلق هرم خوفو

حقيقة استغلال مقابر بكفر الشيخ وكر دعارة ومخدرات

الأمن يعيد طفل تائه لأسرته فى الجيزة

حظك اليوم الأحد 14 مايو 2023 لمواليد الأبراج النارية

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الرقم القومى

ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة