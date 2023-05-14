العثور على طفل حديث الولادة بجوار محطة سكة حديد فى المنوفية

عثر أهالي مدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، على طفل رضيع بجوار السكة الحديد، في حالة صحية جيدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث أبلغ الأهالي الجهات المختصة لاتتخاذ اللازم.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعه بتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا العميد أحمد السيد، والذي أفاد بعثور أهالي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، على طفل رضيع بجوار السكة الحديد، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر طبي أن الطفل بحالة صحية جيدة، وهو حديث الولادة، وتم العثور عليه ملفوف في جلباب بجوار السكة الحديد يصرخ من الجوع، وعلى الفور تم إيداعه حضانة مستشفى قويسنا للاطمئنان على صحته وعمل الفحوصات اللازمة.

و تكثف قوات الشرطة بمركز قويسنا جهودها للعثور على أهل الطفل، وذلك بمتابعة ومراجعة كاميرات المنطقة المحيطة بنطاق السكة الحديد للتوصل إلى هوية المتسبب في الواقعة، و كشف لغز الواقعة التي أثارت غضب المتواجدين بنطاق المكان الذي عثر به على الطفل.