السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب تحت عجلات القطار بمزلقان شركة المياه بإيتاي البارود

ارشيفية
ارشيفية

لقي قبل قليل شاب مصرعه أثناء عبوره مزلقان شركة مياه الشرب، بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، إخطارا يفيد استقبال مستشفى إيتاي البارود جثة شاب بعدما صدمه قطار أمام مزلقان شركة مياه الشرب بنطاق دائرة شرطة المركز ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ماجدى مدير نيابة ايتاى البارود لمباشرة التحقيقات واستخراج تصاريح الدفن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة شاب يدعى "عبدالله ف. ع"، 22 سنة، مقيم مدينة إيتاي البارود، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقع وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

إتخاذ الإجراءات القانونية البحيرة الإجراءات القانونية اللازمة استخراج تصاريح الطريق الصحراوي

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