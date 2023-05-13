تن هاج يشيد بجاراناتشو بعد تسجيله فى شباك وولفرهامبتون بالدورى الإنجليزى

أشاد الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بشجاعة وموهبة لاعبه الشاب الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو، وذلك بعدما عاد للمشاركة مع الفريق الإنجليزي بعد شهرين من الغياب بسبب الإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن اللاعب البالغ من العمر 18 هاما، والذي وقع مؤخرا على عقد جديد يبقيه في الفريق حتى عام 2028، تلقى استقبالا حافلا لدى مشاركته الأولى مع الفريق منذ إصابته في الكاحل أمام ساوثهامبتون يوم 12 مارس الماضي.

ودخل جاراناتشو بديلا في الدقيقة 82 وسجل هدفا في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليؤمن فوز فريقه على وولفرهامبتون 2 /صفر، اليوم السبت في بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال مدرب مانشستر يونايتد: "بالطبع سجل جاراناتشو هدفا عظيما، لقد دخل وأعتقد أنه فعل كل شيء بطريقة جيدة تقريبا ثم سجل هدفا".

وأوضح: "هذا سيمنحه الإيمان، عودته ستكون جيدة بالنسبة لنا فيما تبقى من الموسم، سيمنحه ذلك الثقة ويمكنه أن يكون ذا تأثير".

وتابع: "ما يظهر ذلك تسجيله أهدافا حاسمة ومؤثرة، مثلما حدث في مواجهة فولهام، وتمريرته الحاسمة أمام مانشستر سيتي، الآن هو يسجل هدفا ثانيا ، أنه يظهر ما يمكنه فعله".