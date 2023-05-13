قيادى بحركة فتح: مصر لم تتوقف عن محاولاتها لإيجاد اتفاق لحقن الدم الفلسطينى

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن الجهود المصرية التي بذلت على مدار الأيام السابقة استطاعت أن تتوصل إلى موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار بداية من العاشرة مساء اليوم، رغم العراقيل والصعاب التي وضعت، إلا أن القاهرة لم تتوقف عن محاولاتها لحقن الدم الفلسطيني والتي أدت بالنهاية إلى إيجاد صيغة تم التوافق عليها.

وأضاف الحرازين فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال الساعات المتبقية قد نشهد حالة من التصعيد، ولكن سيكون هناك التزام من قبِل الفصائل الفلسطينية وتبقى الأمور في مدى التزام الإسرائيليين هل سيكون التزامًا مستمرًا أم التزامًا مرحليًا لتمرير مسيرة الأعلام المزمع إقامتها، الخميس المقبل؟.

وأوضح أن التجارب السابقة تتحدث بأن الاحتلال الإسرائيلي هو من يخترق ولا يلتزم وجولة التصعيد هذه الذى اخترق التهدئة هو الاحتلال نزولًا عند رغبة وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لضمان استمرار الائتلاف الحكومي.

وأشار الحرازين إلى أن الموافقة الإسرائيلية جاءت لإدراك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن الإسرائيليين لن يصمدوا أكثر من ذلك في ظل هذه الإجراءات المفروضة عليهم.

واختتم تصريحاته قائلًا: "لذلك سنرى ما ستحمله الأيام القادمة، لأن الشعب الفلسطيني وفصائله تبحث عن الحرية والدفاع عن نفسها".

ومن المقرر أن يدخل تنفيذ وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.

الجهاد الإسلامي تشكر القاهرة على وساطتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

وفى وقت سابق من اليوم، أعرب القيادي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي، مساء اليوم السبت، عن شكره للقاهرة على وساطتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي.