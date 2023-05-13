وزير النقل: الحكومة تدعم وسائل النقل الجماعى مثلما تدعم رغيف العيش

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة تدعم وسائل النقل الجماعي مثلما تدعم رغيف العيش، موضحًا أن الدولة ملزمة بتوفير وسائل النقل الجماعي بتذكرة بسعر متوازن، ومستمرة في القيام بمسئوليتها بدعمها.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على استمرار دعم الدولة للطلاب وذوي الاحتياجات الخاصة والموظفين وتوفير وسائل نقل آمنة بقيمة معقولة.

وأوضح وزير النقل أن الخط الثالث لمترو الأنفاق يربط بين الخط الأول في محطة مصر والخط الثاني في العتبة وجامعة القاهرة والمنيب، مضيفًا أن الخط الثالث لمترو الأنفاق سيربط مع المونوريل مستقبلًا.

وأكد أن السوبر جيت يصل حتى الأقصر وأتوبيس آخر ينقل الركاب إلى أسوان، موجهًا حديثه لمسئول السوبر جيت بشأن زيادة سعر التذكرة، قائلا: "إحنا مش بنضحك على المواطنين، والزيادة حدثت بسبب السولار ورفع كفاءة الخدمة، ولن تحدث أي زيادة أخرى".