كرة سلة.. الأهلى يهزم الاتحاد ويتقدم من جديد فى سلسلة نهائى الدورى

فاز رجال الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 67/58 في ثالث مواجهات سلسلة نهائي دوري السوبر.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر نهائي دوري العام الجاري بين الأهلي وزعيم الثغر حيث أسند الاتحاد المصري لكرة السلة إدارة المباريات لحكام أجانب.

ويدخل الأهلي نهائي دوري السوبر لهذا الموسم بهدف الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي والتتويج به للمرة السادسة تاريخياً فيما يسعى الاتحاد لاستعادة اللقب الذي توج به في الموسم قبل الماضي على حساب الأهلي.

جاءت المباراة قوية للغاية من جانب الأهلي الذي حافظ على التقدم منذ بداية اللقاء ولم يفقده حتى النهاية.

انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 22/14 قبل أن ينجح الأحمر في توسيع الفارق خلال الربع الثاني لينتهي 39/27.

تفوق كتيبة أوجوستي بوش استمر خلال الربع الثالث لينتهي بفارق 14 نقطة وبنتيجة 54/40.

وحاول الاتحاد العودة في الشوط الثاني إلا أنه لم ينجح في تقليص الفارق كثيرا لتنتهي المباراة بنتيجة 67/58.

بهذه النتيجة استعاد الأهلي أفضلية التقدم في السلسلة لتصبح 2/1 بعد خوض 3 مواجهات.

كان الأهلي قد فاز بالمباراة الأولى 69/62 قبل أن يعدل الاتحاد النتيجة ويفوز بثاني المواجهات 80/62.

وأصبح الأحمر على بعد خطوة من الاحتفاظ باللقب ويكفيه الفوز بالمباراة القادمة لتحقيق ذلك فيما يحتاج الاتحاد للفوز كي يعدل النتيجة أولا والاحتكام لمباراة خامسة فاصلة.

ومن المقرر أن تُقام المواجهة الرابعة مساء الاثنين المقبل في صالة الشباب والرياضة أيضا.