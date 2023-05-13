السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سبيزيا يباغت ميلان بثنائية وينعش آماله في البقاء بالدوري الإيطالي

ميلان وسبيزيا
ميلان وسبيزيا

أنعش سبيزيا آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إيطاليا بفوزه الثمين 2 / صفر على ميلان اليوم السبت في المرحلة الـ35 من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا فوز ساليرنتانا على أتالانتا 1 / صفر.

واستعاد سبيزيا نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في آخر 8 مباريات سابقة بالدوري الإيطالي، وحقق فوزا ثمينا للغاية على ميلان اليوم، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق الأهداف خلف فيرونا.

وتجمد رصيد ميلان عند 61 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف جاره ومنافسه التقليدي انتر ميلان، الذي يستضيف ساسولو في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة، لتتضاءل فرص ميلان في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما حتى قبل ربع ساعة فقط من نهاية اللقاء؛ حيث سجل بريميسلاف فيسنفسكي وسلفاتور اسبوزيتو هدفي سبيزيا في الدقيقتين 75 و85.

وقطع ساليرنتانا خطوة مهمة على طريق البقاء في دوري الدرجة الأولى، وانتزع فوزا مهما 1 / صفر على أتالانتا.

ورفع ساليرنتانا رصيده إلى 38 نقطة بعدما حقق الفوز الأول له في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة، وتجمد رصيد أتالانتا عند 58 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، والتي شهدت هدف الفوز لساليرنتانا.
 

ميلان سبيزيا كالتشيو الدورى الايطالى مباراة ميلان وسبيزيا

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