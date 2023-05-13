السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "التأمينات": اهتمام الرئيس السيسى بأصحاب المعاشات غير مسبوق

اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض

كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن كواليس لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شهد مناقشة خطة تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن اهتمام الرئيس السيسي بالتأمينات وأصحاب المعاشات غير مسبوق، مشيرًا إلى أنه عندما تولى المسئولية في أكتوبر 2020 جلس مع الرئيس وتم الاتفاق على وضع خطة لتطوير الهيئة، لتقدم خدمات تليق بالمواطن في مكان غلب عليه الروتين وتقادم نظام المعلومات الذي لم يُطور منذ الثمانينات، منوهًا أن لقاءه اليوم مع الرئيس شهد متابعة ما جرى خلال الفترة الأخيرة وما شهدته الهيئة من تطوير.

ولفت جمال عوض، إلى أن أهم محاور خطة تطوير الهيئة هو تطوير نظام المعلومات في الهيئة، لأن تطوير نظام المعلومات هو قاطرة التطوير للهيئة من أجل تقديم خدمة تليق بالمواطن.

وأشار إلى أنه تم وضع مدى زمني 3 سنوات من أجل الانتهاء من عملية التطوير، ولقاء اليوم الرئيس شهد مناقشة ما تم تنفيذه.

جمال عوض الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد الباز اخر النهار

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