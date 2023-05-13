أشرف عطية: أسوان لها شهرة ومصنفة عالمية في مجال السياحة العلاجية

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسون، إننا نسعى جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للاستثمار الأمثل للتنوع فى المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحى لأسوان، وهو الذى يظهر جلياً فى تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية والسفارى والصيد والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى توافر مراكز الاستشفاء والاستجمام، وفى مقدمتها مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب مما يؤهلها بأن تظل مقصداً سياحياً متميزاً على خريطة السياحة العلاجية، ولا سيما فى ظل توافر البنية الأساسية من فنادق ونقل سياحى ومطارات وموانئ وشبكة طرق، فضلا عن توافر الخبرات والقدرات البشرية فى المجال السياحى.

ولفت المحافظ، إلى أن أسوان تتمتع بشهرة واسعة فى مجال السياحة العلاجية حيث إنها مصنفة عالميا بشهادة اللجان المتخصصة لاحتواء رمالها الساخنة على أعلى نسب للعناصر، والإشعاعات المناسبة (الأشعة فوق البنفسجية مع انخفاض نسبة الرطوبة) لعلاج الكثير من الأمراض مثل (الروماتيزم، والروماتيد، والجلدية)، ولذا فإن العلاج يتمثل فى أسلوب الدفن فى الرمال، والذى يبدأ اعتبارا من شهر أبريل حتى شهر أكتوبر، لتكمل السياحة العلاجية الموسم السياحى للأنماط السياحية الثقافية والأثرية، والسفارى والصيد الذى يبدأ من شهر أكتوبر وحتى شهر مارس، وهذا ما تستهدفه المحافظة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار لتصبح أسوان مقصداً مفتوحاً للأفواج السياحية والزائرين على مدار العام دون توقف حيث تشير الإحصاءات الدولية إلى حاجة حوالى 2 مليار مريض للسياحة العلاجية، والاستشفاء البيئى بعيداً عن الأدوية والعلاج الكيميائى.



جاء ذلك على هامش مشاركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات الاجتماع التمهيدى الأول بالقاهرة استعداداً لانعقاد المؤتمر الثانى عن "تطبيقات السياحة الصحية المصرية" بمدينة شرم الشيخ والذى سيقام فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.